"Манчестер Сити" добыл выездную победу над "Лестером"

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"Манчестер Сити" добыл выездную победу над "Лестером"Фото: Man City Square

В рамках 30-го тура АПЛ "Манчестер Сити" добыл победу над "Лестером".

"Горожане" продолжают лидировать в чемпионате, опережая "МЮ" на 17 очков. "Лестер" остается третьим.

"Лестер" - "Манчестер Сити" 0:2

Голы: Менди, 58 - 0:1, Габриэл Жезус, 74 - 0:2

"Лестер": Шмейхель, Фофана, Эванс, Кастань, Тилеманс, Амарти, Олбрайтон (Рикарду Перейра, 71), Ндиди (Менди, 83), Перес, Варди, Ихеаначо (Мэддисон, 72).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Рубен Диаш, Уокер, Менди, Лапорт, Фернандиньо, Родри, де Брюйне (Фоден, 88), Марез (Ферран Торрес, 79), Агуэро (Стерлинг, 63), Габриэл Жезус.

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