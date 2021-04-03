"Осасуна" и "Хетафе" не выявили победителя в матче Ла Лиги

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"Осасуна" и "Хетафе" не выявили победителя в матче Ла ЛигиФото: as.com

В рамках 29-го тура испанской Ла Лиги "Осасуна" сыграла вничью с "Хетафе".

"Осасуна" - "Хетафе" 0:0

"Осасуна": Эррера, Видаль, Давид Гарсия, Хуан Крус, Аридане, Торро, Ойер Санхурхо (Брашанац, 56), Рубен Гарсия (Адриан, 77), Барха (Чими Авила, 77), Гальего (Будимир, 62), Кальери (Роберто Торрес, 61).

"Хетафе": Сория, Иглесиас, Джене, Шакла (Эчейта, 86), Ньом, Тимор (Кубо, 81), Кукурелья (Чема Родригес, 90), Аленья (Абдулай, 85), Арамбарри, Оливера, Мата.

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