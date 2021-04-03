"Осасуна" и "Хетафе" не выявили победителя в матче Ла Лиги
Фото: as.com
В рамках 29-го тура испанской Ла Лиги "Осасуна" сыграла вничью с "Хетафе".
"Осасуна" - "Хетафе" 0:0
"Осасуна": Эррера, Видаль, Давид Гарсия, Хуан Крус, Аридане, Торро, Ойер Санхурхо (Брашанац, 56), Рубен Гарсия (Адриан, 77), Барха (Чими Авила, 77), Гальего (Будимир, 62), Кальери (Роберто Торрес, 61).
"Хетафе": Сория, Иглесиас, Джене, Шакла (Эчейта, 86), Ньом, Тимор (Кубо, 81), Кукурелья (Чема Родригес, 90), Аленья (Абдулай, 85), Арамбарри, Оливера, Мата.
Читайте также: "Реал" на классе разобрался с "Эйбаром". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Лента новостей
-
Широков высказался о возможном назначении Гончаренко на пост тренера "Краснодара"
-
"Лион" вырвал ничью в матче с "Лансом"
-
1
"Ливерпуль" разгромил "Арсенал" в матче АПЛ
-
Мусаев подтвердил уход из "Краснодара"
-
Лукаку принес "Интеру" победу над "Болоньей"
-
Гладбахская "Боруссия" победила "Фрайбург" в матче Бундеслиги
-
Гендиректор "Рубина" отреагировал на слухи об интересе итальянских клубов к Хвиче
-
Рахимов покинул пост тренера "Уфы"
-
СМИ: "Краснодар" уволил Мусаева и определил главного кандидата на его замену
-
Бензема вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров "Реала" в Ла Лиге
-
Рахимов готов покинуть "Уфу" после поражения от "Динамо"
-
"Реал" провел 1000-й матч при Флорентино Пересе на посту президента
-
"Осасуна" и "Хетафе" не выявили победителя в матче Ла Лиги
-
"Манчестер Сити" добыл выездную победу над "Лестером"
-
"Бавария" переиграла "РБ Лейпциг" и увеличила отрыв от "быков"
-
Московское "Динамо" разгромило "Уфу"
-
Гол Роналду принес "Ювентусу" ничью в туринском дерби
-
Мостовой отреагировал на информацию об интересе "Барселоны" к Шапи
-
Мусаев высказался о своем будущем в "Краснодаре" после разгромного поражения от "Ахмата"
-
Три итальянских клуба интересуются Кварацхелией
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14