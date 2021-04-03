"Реал" провел 1000-й матч при Флорентино Пересе на посту президента

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"Реал" провел 1000-й матч при Флорентино Пересе на посту президентаФото: AFP

В рамках 29-го тура Ла Лиги "Реал" одержал победу над "Эйбаром" (2:0).

Как сообщает Mister Chip, это 1000-я официальная игра при президенте Флорентино Пересе. Напомним, что Перес являлся президентом "Реала" с 2000 по 2006 год, а также занимает этот пост с 2009 года.

За этот период клуб выиграл 656 матчей, 172 раза сыграл вничью и 172 раза проиграл. При этом было забито 2 320 голов, а пропущено 1027.

Что касается трофеев, то при Пересе "Реал" брал их 26 раз, в том числе 5 побед в Лиге Чемпионов.

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