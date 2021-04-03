Рахимов готов покинуть "Уфу" после поражения от "Динамо"
Фото: Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Наставник "Уфы" Рашид Рахимов дал комментарии после матча с "Динамо" (0:4).
"Динамо" превзошло нас во всем. Нужно признать, что сегодня мы были слабее. Мы знали, что они хороши в контратаках. Повторю, они нас во всем переиграли.
Нужно что-то делать, как-то встряхивать команду. Я решил, что сейчас встречусь с руководством. Нужно что-то менять. Если не получается с футболистами, то нужно менять тренера", - приводит слова Рахимова "Спорт24".
После 24 туров "Уфа" идет в РПЛ на предпоследнем месте.
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