СМИ: "Краснодар" уволил Мусаева и определил главного кандидата на его замену
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
"Краснодар" принял решение отправить в отставку главного тренера команды Мурада Мусаева.
Как сообщает "Спорт-Экспресс", главным кандидатом на замену Мусаеву является экс-тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. Однако в шорт-листе "Краснодара" есть и другие специалисты.
Мусаев работал в академии "Краснодара". Основную команду он возглавляет с 2018 года. Под его руководством клуб дважды завоевал бронзовые медали РПЛ.
После 24 туров "Краснодар" занимает в РПЛ десятое место.
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