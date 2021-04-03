СМИ: "Краснодар" уволил Мусаева и определил главного кандидата на его замену

Теги краснодармурад мусаеввиктор гончаренко

СМИ: "Краснодар" уволил Мусаева и определил главного кандидата на его заменуФото: Александр Федоров, "СЭ"

"Краснодар" принял решение отправить в отставку главного тренера команды Мурада Мусаева.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", главным кандидатом на замену Мусаеву является экс-тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. Однако в шорт-листе "Краснодара" есть и другие специалисты.

Мусаев работал в академии "Краснодара". Основную команду он возглавляет с 2018 года. Под его руководством клуб дважды завоевал бронзовые медали РПЛ.

После 24 туров "Краснодар" занимает в РПЛ десятое место.

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