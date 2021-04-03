Рахимов покинул пост тренера "Уфы"

Теги уфарашид рахимов

Рахимов покинул пост тренера "Уфы"Фото: РИА Новости/Саид Царнаев

Руководство "Уфы" приняло отставку главного тренера команды Рашида Рахимова.

"Руководство клуба пошло навстречу Рашиду Маматкуловичу, удовлетворив его просьбу", - заявили в пресс-службе "Уфы".

Напомним, что Рахимов решил покинуть клуб после разгромного поражения от "Динамо" (0:4). После 24 туров "Уфа" идет в РПЛ на предпоследнем месте.

Рахимов занимал свой пост с октября 2020 года.

Читайте также: Рахимов готов покинуть "Уфу" после поражения от "Динамо". | http://soccernews.ru
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