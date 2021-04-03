Гендиректор "Рубина" отреагировал на слухи об интересе итальянских клубов к Хвиче

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Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов высказался о слухах об интересе итальянских клубов к хавбеку команды Хвиче Кварацхелии.

"Я ничего не могу сказать об интересе "Милана", "Наполи" и "Ювентуса" - об этом же говорит Нобель. С нами никто не связывался, свяжутся - начнем переговоры.

Цель клуба - удержать его, однако если интерес от грандов, то я не имею права удерживать. Так что при достойном предложении мы можем пойти игроку навстречу. Однако пока предложение не поступало", - приводит слова Сайманова "Чемпионат".

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