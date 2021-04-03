Гендиректор "Рубина" отреагировал на слухи об интересе итальянских клубов к Хвиче

Теги рубинхвича кварацхелиямиланнаполиювентус

Гендиректор "Рубина" отреагировал на слухи об интересе итальянских клубов к Хвиче Фото: Твиттер @fcrk

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов высказался о слухах об интересе итальянских клубов к хавбеку команды Хвиче Кварацхелии.

"Я ничего не могу сказать об интересе "Милана", "Наполи" и "Ювентуса" - об этом же говорит Нобель. С нами никто не связывался, свяжутся - начнем переговоры.

Цель клуба - удержать его, однако если интерес от грандов, то я не имею права удерживать. Так что при достойном предложении мы можем пойти игроку навстречу. Однако пока предложение не поступало", - приводит слова Сайманова "Чемпионат".

Читайте также: Гендиректор "Рубина" прокомментировал слухи о Хвиче в "Баварии". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ливерпуль" разгромил "Арсенал" в матче АПЛ

"Ливерпуль" разгромил "Арсенал" в матче АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов