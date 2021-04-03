"Ливерпуль" разгромил "Арсенал" в матче АПЛ

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"Ливерпуль" разгромил "Арсенал" в матче АПЛФото: twitter.com/lfc

В 30-м туре АПЛ "Ливерпуль" уверенно разобрался с "Арсеналом".

Благодаря победе мерсисайдцы поднялись на пятое место. "Арсенал" остается девятым.

"Арсенал" - "Ливерпуль" 0:3

Голы: Диогу Жота, 64 - 0:1, Салах, 68 - 0:2, Диогу Жота, 82 - 0:3

"Арсенал": Лено, Тирни (Соареш, 45), Габриэл, Чемберс, Холдинг, Парти, Эдегор, Себальос (Эль-Ненни, 58), Пепе, Ляказетт, Обамеянг (Мартинелли, 77).

"Ливерпуль": Алиссон, Кабак (Уильямс, 84), Робертсон (Диогу Жота, 61), Филлипс, Александер-Арнолд, Фабиньо, Милнер, Салах, Тиаго Алькантара, Мане, Фирмино (Вейналдум, 78).

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Типично,буднично вынесли середняка АПЛ.Артета - не уходи из Арсенала!Разве что обратно к Пепу))

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