"Интер" продолжает путь к чемпионству, "Милан" и "Ювентус" допустили осечки: все результаты 29-го тура Серии А
Фото: twitter.com/SerieA
Завершился 29-й тур итальянской Серии А.
"Интер" одержал очередную победу и ушел в отрыв, а вот "Милан" и "Ювентус" потеряли очки в своих матчах.
"Милан" – "Сампдория" 1:1
Голы: 0:1 – 57 Квальярелла, 1:1 – 87 Хеуге
"Аталанта" - "Удинезе" 3:2
Голы: Муриэль, 19 - 1:0, Муриэль, 43 - 2:0, Перейра, 45 - 2:1, Сапата, 61 - 3:1, Ларсен, 71 - 3:2
"Наполи" - "Кротоне" 4:3
Голы: Инсинье, 19 - 1:0, Осимхен, 22 - 2:0, Нванкво, 25 - 2:1, Мертенс, 34 - 3:1, Нванкво, 48 - 3:2, Жуниор Мессиас, 59 - 3:3, Ди Лоренцо, 72 - 4:3
"Дженоа" - "Фиорентина" 1:1
Голы: Дестро, 13 - 1:0, Влахович, 23 - 1:1
"Кальяри" - "Верона" 0:2
Гол: Барак, 54 - 0:1, Лазанья, 90 - 0:2
"Беневенто" - "Парма" 2:2
Голы: Глик, 23 - 1:0, Куртич, 55 - 1:1, Ионицэ, 67 - 2:1, Ман, 88 - 2:2
"Сассуоло" - "Рома" 2:2
Голы: Пеллегрини (пен), 25 - 0:1, Траоре, 57 - 1:1, Бруно Перес, 69 - 1:2, Распадори, 85 - 2:2
"Лацио" - "Специя" 2:1
Голы: Лаццари, 56 - 1:0, Верде, 73 - 1:1, Кайседо (пен), 89 - 2:1
"Торино" - "Ювентус" 2:2
Голы: Кьеза, 13 - 0:1, Санабрия, 27 - 1:1, Санабрия, 46 - 2:1, Роналду, 79 - 2:2
"Болонья" - "Интер" 0:1
Гол: Лукаку, 31 - 0:1
Турнирная таблица: "Интер" (68), "Милан" (60), "Аталанта" (58), "Ювентус" (56), "Наполи" (56), "Лацио" (52), "Рома" (51), "Верона" (41), "Сассуоло" (40), "Сампдория" (36), "Болонья" (34), "Удинезе" (33), "Дженоа" (32), "Фиорентина" (30), "Беневенто" (30), "Специя" (29), "Торино" (24), "Кальяри" (22), "Парма" (20), "Кротоне" (15).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17