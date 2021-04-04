"Интер" продолжает путь к чемпионству, "Милан" и "Ювентус" допустили осечки: все результаты 29-го тура Серии А

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"Интер" продолжает путь к чемпионству, "Милан" и "Ювентус" допустили осечки: все результаты 29-го тура Серии АФото: twitter.com/SerieA

Завершился 29-й тур итальянской Серии А.

"Интер" одержал очередную победу и ушел в отрыв, а вот "Милан" и "Ювентус" потеряли очки в своих матчах.

"Милан" – "Сампдория" 1:1
Голы: 0:1 – 57 Квальярелла, 1:1 – 87 Хеуге

"Аталанта" - "Удинезе" 3:2
Голы: Муриэль, 19 - 1:0, Муриэль, 43 - 2:0, Перейра, 45 - 2:1, Сапата, 61 - 3:1, Ларсен, 71 - 3:2

"Наполи" - "Кротоне" 4:3
Голы: Инсинье, 19 - 1:0, Осимхен, 22 - 2:0, Нванкво, 25 - 2:1, Мертенс, 34 - 3:1, Нванкво, 48 - 3:2, Жуниор Мессиас, 59 - 3:3, Ди Лоренцо, 72 - 4:3

"Дженоа" - "Фиорентина" 1:1
Голы: Дестро, 13 - 1:0, Влахович, 23 - 1:1

"Кальяри" - "Верона" 0:2
Гол: Барак, 54 - 0:1, Лазанья, 90 - 0:2

"Беневенто" - "Парма" 2:2
Голы: Глик, 23 - 1:0, Куртич, 55 - 1:1, Ионицэ, 67 - 2:1, Ман, 88 - 2:2

"Сассуоло" - "Рома" 2:2
Голы: Пеллегрини (пен), 25 - 0:1, Траоре, 57 - 1:1, Бруно Перес, 69 - 1:2, Распадори, 85 - 2:2

"Лацио" - "Специя" 2:1
Голы: Лаццари, 56 - 1:0, Верде, 73 - 1:1, Кайседо (пен), 89 - 2:1

"Торино" - "Ювентус" 2:2
Голы: Кьеза, 13 - 0:1, Санабрия, 27 - 1:1, Санабрия, 46 - 2:1, Роналду, 79 - 2:2

"Болонья" - "Интер" 0:1
Гол: Лукаку, 31 - 0:1

Турнирная таблица: "Интер" (68), "Милан" (60), "Аталанта" (58), "Ювентус" (56), "Наполи" (56), "Лацио" (52), "Рома" (51), "Верона" (41), "Сассуоло" (40), "Сампдория" (36), "Болонья" (34), "Удинезе" (33), "Дженоа" (32), "Фиорентина" (30), "Беневенто" (30), "Специя" (29), "Торино" (24), "Кальяри" (22), "Парма" (20), "Кротоне" (15).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
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