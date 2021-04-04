"Интер" продолжает путь к чемпионству, "Милан" и "Ювентус" допустили осечки: все результаты 29-го тура Серии А

Фото: twitter.com/SerieA

Завершился 29-й тур итальянской Серии А.

"Интер" одержал очередную победу и ушел в отрыв, а вот "Милан" и "Ювентус" потеряли очки в своих матчах.

"Милан" – "Сампдория" 1:1

Голы: 0:1 – 57 Квальярелла, 1:1 – 87 Хеуге

"Аталанта" - "Удинезе" 3:2

Голы: Муриэль, 19 - 1:0, Муриэль, 43 - 2:0, Перейра, 45 - 2:1, Сапата, 61 - 3:1, Ларсен, 71 - 3:2

"Наполи" - "Кротоне" 4:3

Голы: Инсинье, 19 - 1:0, Осимхен, 22 - 2:0, Нванкво, 25 - 2:1, Мертенс, 34 - 3:1, Нванкво, 48 - 3:2, Жуниор Мессиас, 59 - 3:3, Ди Лоренцо, 72 - 4:3

"Дженоа" - "Фиорентина" 1:1

Голы: Дестро, 13 - 1:0, Влахович, 23 - 1:1

"Кальяри" - "Верона" 0:2

Гол: Барак, 54 - 0:1, Лазанья, 90 - 0:2

"Беневенто" - "Парма" 2:2

Голы: Глик, 23 - 1:0, Куртич, 55 - 1:1, Ионицэ, 67 - 2:1, Ман, 88 - 2:2

"Сассуоло" - "Рома" 2:2

Голы: Пеллегрини (пен), 25 - 0:1, Траоре, 57 - 1:1, Бруно Перес, 69 - 1:2, Распадори, 85 - 2:2

"Лацио" - "Специя" 2:1

Голы: Лаццари, 56 - 1:0, Верде, 73 - 1:1, Кайседо (пен), 89 - 2:1

"Торино" - "Ювентус" 2:2

Голы: Кьеза, 13 - 0:1, Санабрия, 27 - 1:1, Санабрия, 46 - 2:1, Роналду, 79 - 2:2

"Болонья" - "Интер" 0:1

Гол: Лукаку, 31 - 0:1

Турнирная таблица: "Интер" (68), "Милан" (60), "Аталанта" (58), "Ювентус" (56), "Наполи" (56), "Лацио" (52), "Рома" (51), "Верона" (41), "Сассуоло" (40), "Сампдория" (36), "Болонья" (34), "Удинезе" (33), "Дженоа" (32), "Фиорентина" (30), "Беневенто" (30), "Специя" (29), "Торино" (24), "Кальяри" (22), "Парма" (20), "Кротоне" (15).

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