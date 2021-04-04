Главные новости дня: 3 апреля

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Главные новости дня: 3 апреляФото: twitter.com/realsociedad

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 3 апреля.

"Локомотив" добыл гостевую победу над "Ротором".

"Ливерпуль" разгромил "Арсенал" в матче АПЛ.

"Челси" потерпел первое поражение при Тухеле в поединке с "Вест Бромвичем".

"Реал" на классе разобрался с "Эйбаром".

"Реал Сосьедад" - обладатель Кубка Испании-2019/20.

Гол Роналду принес "Ювентусу" ничью в туринском дерби.

"Бавария" переиграла "РБ Лейпциг" и увеличила отрыв от "быков".

"Лилль" переиграл ПСЖ и возглавил Лигу 1.

"Монако" Головина всухую разгромил "Метц".

"Краснодар" уволил Мурада Мусаева и определил главного кандидата на его замену.

Фернандо хочет вернуться в "Спартак".

"Спартак" готов побить свой трансферный рекорд ради хавбека сборной Турции.

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"Ливерпуль" разгромил "Арсенал" в матче АПЛ

"Ливерпуль" разгромил "Арсенал" в матче АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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