Главные новости дня: 3 апреля

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Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 3 апреля.

"Локомотив" добыл гостевую победу над "Ротором".

"Ливерпуль" разгромил "Арсенал" в матче АПЛ.

"Челси" потерпел первое поражение при Тухеле в поединке с "Вест Бромвичем".

"Реал" на классе разобрался с "Эйбаром".

"Реал Сосьедад" - обладатель Кубка Испании-2019/20.

Гол Роналду принес "Ювентусу" ничью в туринском дерби.

"Бавария" переиграла "РБ Лейпциг" и увеличила отрыв от "быков".

"Лилль" переиграл ПСЖ и возглавил Лигу 1.

"Монако" Головина всухую разгромил "Метц".

"Краснодар" уволил Мурада Мусаева и определил главного кандидата на его замену.

Фернандо хочет вернуться в "Спартак".

"Спартак" готов побить свой трансферный рекорд ради хавбека сборной Турции.

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