Главные новости дня: 3 апреля
Фото: twitter.com/realsociedad
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 3 апреля.
"Локомотив" добыл гостевую победу над "Ротором".
"Ливерпуль" разгромил "Арсенал" в матче АПЛ.
"Челси" потерпел первое поражение при Тухеле в поединке с "Вест Бромвичем".
"Реал" на классе разобрался с "Эйбаром".
"Реал Сосьедад" - обладатель Кубка Испании-2019/20.
Гол Роналду принес "Ювентусу" ничью в туринском дерби.
"Бавария" переиграла "РБ Лейпциг" и увеличила отрыв от "быков".
"Лилль" переиграл ПСЖ и возглавил Лигу 1.
"Монако" Головина всухую разгромил "Метц".
"Краснодар" уволил Мурада Мусаева и определил главного кандидата на его замену.
Фернандо хочет вернуться в "Спартак".
"Спартак" готов побить свой трансферный рекорд ради хавбека сборной Турции.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 3 апреля
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"Бавария" переиграла "РБ Лейпциг" и увеличила отрыв от "быков"
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Московское "Динамо" разгромило "Уфу"
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Гол Роналду принес "Ювентусу" ничью в туринском дерби
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18