"Локомотив" и "Ахмат" вышли в полуфинал Кубка России
Фото: twitter.com/fclokomotiv
В рамках 1/4 финала Кубка России "Локомотив" обыграл "Сочи", а "Ахмат" переиграл "Уфу".
Таким образом, "Локомотив" и "Ахмат" прошли в полуфинал турнира.
"Сочи" - "Локомотив" 1:3
Голы: Смолов, 44 - 0:1, Смолов, 63 - 0:2, Юсупов, 70 - 1:2, Камано, 90 - 1:3
"Сочи": Адамов, Мевля, Маммана, Заика, Цаллагов, Нобоа, Юсупов (Руденко, 90), Терехов, Бурмистров (Маргасов, 54), Миладинович (Дуганджич, 90), Заболотный (Барсов, 79).
"Локомотив": Гильерме, Пабло, Рыбус, Чорлука (Серкейра, 67), Мухин (Баринов, 56), Рыбчинский (Магкеев, 79), Крыховяк, Куликов (Живоглядов, 67), Жемалетдинов, Смолов (Камано, 67), Лисакович.
Удаление: Заика (50).
"Ахмат" - "Уфа" 1:0
Гол: Харин, 55 - 1:0
"Ахмат": Гудиев, Богосовац, Пуцко, Семенов, Быстров, Харин (Анхель, 77), Тимофеев, Швец, Бериша (Мелкадзе, 63), Исмаэл, Ильин (Альмаши, 63).
"Уфа": Беленов, Бауэр, Никитин, Аликин, Морозов, Сысуев (Кротов, 57), Камилов, Бизоза (Иванов, 73), Урунов (Голубев, 45), Плиев, Андрич (Жамалетдинов, 58).
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