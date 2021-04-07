"Локомотив" и "Ахмат" вышли в полуфинал Кубка России

Теги ахматлокомотив москвафк сочиуфа

"Локомотив" и "Ахмат" вышли в полуфинал Кубка РоссииФото: twitter.com/fclokomotiv

В рамках 1/4 финала Кубка России "Локомотив" обыграл "Сочи", а "Ахмат" переиграл "Уфу".

Таким образом, "Локомотив" и "Ахмат" прошли в полуфинал турнира.

"Сочи" - "Локомотив" 1:3

Голы: Смолов, 44 - 0:1, Смолов, 63 - 0:2, Юсупов, 70 - 1:2, Камано, 90 - 1:3

"Сочи": Адамов, Мевля, Маммана, Заика, Цаллагов, Нобоа, Юсупов (Руденко, 90), Терехов, Бурмистров (Маргасов, 54), Миладинович (Дуганджич, 90), Заболотный (Барсов, 79).

"Локомотив": Гильерме, Пабло, Рыбус, Чорлука (Серкейра, 67), Мухин (Баринов, 56), Рыбчинский (Магкеев, 79), Крыховяк, Куликов (Живоглядов, 67), Жемалетдинов, Смолов (Камано, 67), Лисакович.

Удаление: Заика (50).   


"Ахмат" - "Уфа" 1:0

Гол: Харин, 55 - 1:0

"Ахмат": Гудиев, Богосовац, Пуцко, Семенов, Быстров, Харин (Анхель, 77), Тимофеев, Швец, Бериша (Мелкадзе, 63), Исмаэл, Ильин (Альмаши, 63).

"Уфа": Беленов, Бауэр, Никитин, Аликин, Морозов, Сысуев (Кротов, 57), Камилов, Бизоза (Иванов, 73), Урунов (Голубев, 45), Плиев, Андрич (Жамалетдинов, 58).

Читайте также: "Реал" - один из фаворитов на победу в ЛЧ: нестандартные решения Зидана, уверенные матчи с ТОПами, показательная победа над "Ливерпулем". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Малиновский признан лучшим игроком "Аталанты" по итогам марта

Малиновский признан лучшим игроком "Аталанты" по итогам марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов