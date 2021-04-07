Рыжиков возглавил клуб Евгения Савина

Фото: инстаграм Евгения Савина

Экс-вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков возглавил клуб блогера Евгения Савина ФК "Красава".

"В моей команде "Красава" получат шанс не только молодые игроки, но и молодой тренер! Сергей Викторович Рыжиков, добро пожаловать. Всегда поражала твоя жажда учиться каждый день. Именно поэтому ты отвозил даже Лионеля Месси на "Камп Ноу", вырвавшись из Шебекино. Теперь жду качественный футбол в исполнении нашей команды на стадионе в Одинцово", - написал Савин.

Напомним, что консультировать "Красава" будет Юрий Семин.

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