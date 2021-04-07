Левандовски пропустит ответный матч с ПСЖ
Фото: Reuters
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски пропустит ответную игру 1/4 финала Лиги Чемпионов против ПСЖ.
По сведениям Deutsche Welle, 32-летний поляк подтвердил эту информацию в эфире Sky Sports. Ответная игра пройдет во Франции 13 апреля.
Напомним, что Левандовски повредил колено в матче сборной Польши против Андорры.
В этом сезоне на счету Левандовски 42 гола и 8 ассистов в 36 матчах.
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