Левандовски пропустит ответный матч с ПСЖ

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Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски пропустит ответную игру 1/4 финала Лиги Чемпионов против ПСЖ.

По сведениям Deutsche Welle, 32-летний поляк подтвердил эту информацию в эфире Sky Sports. Ответная игра пройдет во Франции 13 апреля.

Напомним, что Левандовски повредил колено в матче сборной Польши против Андорры.

В этом сезоне на счету Левандовски 42 гола и 8 ассистов в 36 матчах.

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