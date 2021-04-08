Тухель прокомментировал победу над "Порту"
Фото: Qlur
Наставник "Челси" Томас Тухель дал комментарии после победы над "Порту" (2:0).
"Игра против "Порту" выдалась тяжелой. Были моменты, когда нам приходилось нелегко. Однако мы справились с этим. У команды был отличный настрой, и мы добились замечательного результата.
Я был уверен, что команда правильно отреагирует на поражение от "Вест Бромвича" (2:5). Я особо не переживал за это. Мы были готовы дать ответ на поле. В футболе не обойтись без поражений. Самое главное испытание - это вернуться после них к победам.
Вместе мы добились много выдающихся результатов, а потом вместе проиграли, после чего - снова вместе - правильно отреагировали на произошедшее. Так мы сблизились и стали больше верить друг в друга", - приводит слова Тухеля ВВС.
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