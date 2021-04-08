Тухель прокомментировал победу над "Порту"

Теги челсипортутомас тухель

Тухель прокомментировал победу над "Порту"Фото: Qlur

Наставник "Челси" Томас Тухель дал комментарии после победы над "Порту" (2:0).

"Игра против "Порту" выдалась тяжелой. Были моменты, когда нам приходилось нелегко. Однако мы справились с этим. У команды был отличный настрой, и мы добились замечательного результата.

Я был уверен, что команда правильно отреагирует на поражение от "Вест Бромвича" (2:5). Я особо не переживал за это. Мы были готовы дать ответ на поле. В футболе не обойтись без поражений. Самое главное испытание - это вернуться после них к победам.

Вместе мы добились много выдающихся результатов, а потом вместе проиграли, после чего - снова вместе - правильно отреагировали на произошедшее. Так мы сблизились и стали больше верить друг в друга", - приводит слова Тухеля ВВС.

Читайте также: "Челси" обыграл "Порту" в матче Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 7 апреля

Главные новости дня: 7 апреля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов