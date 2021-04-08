Чорлука пошутил над своим уходом из "Локомотива"

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Чорлука пошутил над своим уходом из "Локомотива" Фото: инстаграм Ведрана Чорлуки

Капитан "Локомотива" Ведран Чорлука пошутил о своем скором уходе из клуба.

35-летний хорват выложил в инстаграме фото с игры 1/4 финала Кубка России против "Сочи" (3:1), на котором он кричит на своих одноклубников.

"Когда знаешь, что уезжаешь через месяц и кричишь на всех", - подписал фото игрок.

Напомним, что Чорлука покинет клуб летом в качестве свободного агента. В этом сезоне на его счету один гол и два ассиста в 26 играх.

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