Черевченко может снова возглавить "Локомотив"
Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ
Главный тренер "Химок" Игорь Черевченко может вернуться в "Локомотив".
Как сообщает "Чемпионат", руководство "железнодорожников" готово пригласить Черевченко, если летом клуб покинет Марко Николич.
Напомним, что Черевченко возглавлял "Локомотив" с 2015 по 2016 год. Под его руководством клуб завоевал Кубок России.
Соглашение Николича с клубом истекает в 2022 году. После 24 туров "Локомотив" идет в РПЛ на третьем месте.
Читайте также: Николич высказался о турнирном положении "Локомотива". | http://soccernews.ru
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