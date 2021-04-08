Черевченко может снова возглавить "Локомотив"

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Черевченко может снова возглавить "Локомотив"Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Главный тренер "Химок" Игорь Черевченко может вернуться в "Локомотив".

Как сообщает "Чемпионат", руководство "железнодорожников" готово пригласить Черевченко, если летом клуб покинет Марко Николич.

Напомним, что Черевченко возглавлял "Локомотив" с 2015 по 2016 год. Под его руководством клуб завоевал Кубок России.

Соглашение Николича с клубом истекает в 2022 году. После 24 туров "Локомотив" идет в РПЛ на третьем месте.

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