Орлов назвал имя нового тренера "Уфы"

Теги уфагеннадий орловалексей стукаловалександр кержаков

Орлов назвал имя нового тренера "Уфы"Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский

Футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал, кто возглавит "Уфу".

"Тренер "Велеса" Алексей Стукалов ушел в "Уфу". Не знаю, объявили сегодня или нет, однако он уже начинает работать. Не слышали? Ну, вы же Орлову звоните, здесь центр информации.

"Уфа" также рассматривала Александра Кержакова. Я спрашивал у Газизова, и он ответил: "Да, я просматривал Кержакова". Однако потом добавил, что всe-таки Стукалов ближе", - приводит слова Орлова "Чемпионат".

Напомним, что Стукалов заменит в "Уфе" Рашида Рахимова. После 24 туров клуб идет в РПЛ на предпоследнем месте.

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