Два футболиста "Арсенала" угрожали тренерам ЦСКА "проломить головы" после кубкового матча

Фото: Брещанов Эдгар, "Чемпионат"

Матч 1/4 финала Кубка России между "Арсеналом" и ЦСКА (1:2) завершился конфликтом в подтрибунном помещении.

По сведениям "Чемпионат", игроки "Арсенала" Гия Григалава и Гурам Аджоев-младший набросились на тренеров "армейцев".

Как сообщает источник, футболисты тульского клуба обещали проломить им головы. Однако конфликт удалось уладить.

Отметим, что Григалава играл с первых минут и был заменен на 90-й минуте. Аджоев остался на скамейке запасных.

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