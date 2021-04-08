Аршавин отказался от поста спортивного директора "Зенита"

Фото: instagram.com/andrey.arshavin10

Футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал, что Андрей Аршавин не захотел сменить Хавьера Рибалту на посту спортивного директора "Зенита".

"Аршавина прочат на место Рибалты. Однако я общался с Андреем, и он сказал: "Нет, не пойду. Не знаю ни языка, ни иностранного футбола.

Возможно, он прав. Возможно, ему туда рано идти. Аршавин хорошо знает футбольный язык, а общаться - нет. Плюс там надо не только по-английски говорить, но и по-испански, и по-португальски тоже. Должность очень сложна, и это очень большая ответственность", - приводит слова Орлова "Чемпионат".

Напомним, что Рибалта занимает свой пост с 2018 года.

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