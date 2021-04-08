"Аякс" проиграл "Роме" в Лиге Европы
Фото: twitter.com/officialasroma
В рамках 1/4 финала Лиги Европы "Рома" на выезде обыграла "Аякс".
"Аякс" - "Рома" 1:2
Голы: Классен, 39 - 1:0, Пеллегрини, 57 - 1:1, Рожер, 87 - 1:2
"Аякс": Схерпен, Тальяфико, Тимбер, Альварес, Ренсх (Клайбер, 78), Тадич, Гравенберх, Нерес (Броббей, 64), Классен, Антони (Идрисси, 88), Мартинес.
"Рома": Лопес, Спинаццола (Калафьори, 29), Манчини, Рожер, Бруно Перес, Диавара, Кристанте, Верету (Вильяр, 77), Пеллегрини, Педро (Карлес Перес, 89), Джеко (Майораль, 77).
Читайте также: Разгромили по игре - проиграли по счету! "Бавария" без Левандовски уступает ПСЖ - Мбаппе снова вытащил Париж. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Манчестер Юнайтед" добыл выездную победу над "Гранадой"
-
Два футболиста "Арсенала" угрожали тренерам ЦСКА "проломить головы" после кубкового матча
-
ЦСКА выбил тульский "Арсенал" из Кубка России
-
"Фейеноорд" нацелился на хавбека "Спартака" Тиля
-
"Крылья Советов" обыграли "Динамо" и вышли в полуфинал Кубка России
Лента новостей
-
Зидан задумался об уходе из "Реала"
-
Успехи "Манчестер Юнайтед" и "Ромы", осечка "Арсенала": все результаты Лиги Европы 8 апреля
-
"Челси" предложил Бакайоко ПСЖ и "Лиону"
-
Григалаве и Аджоеву, угрожавшим тренерам ЦСКА, грозит дисквалификация на два года
-
"Вильярреал" обыграл загребское "Динамо" в Лиге Европы
-
"Манчестер Юнайтед" добыл выездную победу над "Гранадой"
-
"Аякс" проиграл "Роме" в Лиге Европы
-
"Арсенал" упустил победу над "Славией" в Лиге Европы
-
Футболисты "Зенита" больше всех из РПЛ потеряли в стоимости за последние 15 лет
-
Олич прокомментировал победу ЦСКА над "Арсеналом"
-
Аршавин отказался от поста спортивного директора "Зенита"
-
Два футболиста "Арсенала" угрожали тренерам ЦСКА "проломить головы" после кубкового матча
-
Орлов назвал имя нового тренера "Уфы"
-
"Лион" в серии пенальти переиграл "Ред Стар" и вышел в 1/4 финала Кубка Франции
-
Черевченко может снова возглавить "Локомотив"
-
Определились все полуфиналисты Кубка России
-
1
ЦСКА выбил тульский "Арсенал" из Кубка России
-
"Фейеноорд" нацелился на хавбека "Спартака" Тиля
-
Пол Мерсон сравнил поведение Моуринью и Артеты после поражений
-
Чорлука пошутил над своим уходом из "Локомотива"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0