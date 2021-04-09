"Манчестер Юнайтед" добыл выездную победу над "Гранадой"

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"Манчестер Юнайтед" добыл выездную победу над "Гранадой"Фото: twitter.com/manutd

В рамках 1/4 финала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Гранадой".

"Гранада" - "Манчестер Юнайтед" 0:2

Голы: Рэшфорд, 31 - 0:1, Бруну Фернандеш (пен), 90 - 0:2

"Гранада": Руй Силва, Вальехо, Нева (Фулькье, 74), Дуарте (Херман Санчес, 54), Диас, Монторо, Пуэртас, Гоналон (Этеки, 86), Эррера, Кенеди (Мачис, 75), Сольдадо (Суарес, 87).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Магуайр, Шоу (Теллес, 46), Уан-Биссака, Линделеф, Погба (Матич, 74), Бруну Фернандеш, Мактомини, Джеймс, Гринвуд (ван де Бек, 85), Рэшфорд (Кавани, 66).

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