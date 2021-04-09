"Челси" предложил Бакайоко ПСЖ и "Лиону"
Фото: Squawka
Хавбек "Челси" Тьемуэ Бакайоко, находящийся в аренде в "Наполи", может вернуться во Францию.
По сведениям Foot Mercato, неаполитанцы не собираются активировать опцию выкупа футболиста. Таким образом, по окончании сезона Бакайоко вернется в "Челси", который также не намерен сохранять у себя игрока.
Отмечается, что услуги Бакайоко были предложены ряду клубов Лиги 1, в том числе ПСЖ и "Лиону".
В этом сезоне на счету 26-летнего француза один гол и два ассиста в 36 играх.
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|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
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|27
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|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18