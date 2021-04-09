"Челси" предложил Бакайоко ПСЖ и "Лиону"

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Хавбек "Челси" Тьемуэ Бакайоко, находящийся в аренде в "Наполи", может вернуться во Францию.

По сведениям Foot Mercato, неаполитанцы не собираются активировать опцию выкупа футболиста. Таким образом, по окончании сезона Бакайоко вернется в "Челси", который также не намерен сохранять у себя игрока.

Отмечается, что услуги Бакайоко были предложены ряду клубов Лиги 1, в том числе ПСЖ и "Лиону".

В этом сезоне на счету 26-летнего француза один гол и два ассиста в 36 играх.

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