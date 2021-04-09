Главные новости дня: 8 апреля
Фото: The Peoples Person
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 8 апреля.
"Аякс" проиграл "Роме" в Лиге Европы.
"Манчестер Юнайтед" добыл выездную победу над "Гранадой".
Со всеми результатами дня в Лиге Европы вы можете ознакомиться здесь.
ЦСКА выбил тульский "Арсенал" из Кубка России.
"Крылья Советов" обыграли "Динамо" и вышли в полуфинал Кубка России.
УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов.
ФИФА может внедрить систему автоматического определения офсайда на ЧМ-2022.
Бильбао может выбыть из числа городов, принимающих игры Евро-2020.
Дортмундская "Боруссия" нацелилась на нападающего "Спартака".
Два основных игрока "Баварии" пропустят ответный матч с ПСЖ.
"Реал" может предложить Эрлингу Холанду контракт на 6 лет с огромной зарплатой.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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ЦСКА выбил тульский "Арсенал" из Кубка России
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18