Главные новости дня: 8 апреля

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Главные новости дня: 8 апреляФото: The Peoples Person

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 8 апреля.

"Аякс" проиграл "Роме" в Лиге Европы.

"Манчестер Юнайтед" добыл выездную победу над "Гранадой".

Со всеми результатами дня в Лиге Европы вы можете ознакомиться здесь.

ЦСКА выбил тульский "Арсенал" из Кубка России.

"Крылья Советов" обыграли "Динамо" и вышли в полуфинал Кубка России.

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов.

ФИФА может внедрить систему автоматического определения офсайда на ЧМ-2022.

Бильбао может выбыть из числа городов, принимающих игры Евро-2020.

Дортмундская "Боруссия" нацелилась на нападающего "Спартака".

Два основных игрока "Баварии" пропустят ответный матч с ПСЖ.

"Реал" может предложить Эрлингу Холанду контракт на 6 лет с огромной зарплатой.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Успехи "Манчестер Юнайтед" и "Ромы", осечка "Арсенала": все результаты Лиги Европы 8 апреля

Успехи "Манчестер Юнайтед" и "Ромы", осечка "Арсенала": все результаты Лиги Европы 8 апреля

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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