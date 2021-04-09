Главные новости дня: 8 апреля

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Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 8 апреля.

"Аякс" проиграл "Роме" в Лиге Европы.

"Манчестер Юнайтед" добыл выездную победу над "Гранадой".

Со всеми результатами дня в Лиге Европы вы можете ознакомиться здесь.

ЦСКА выбил тульский "Арсенал" из Кубка России.

"Крылья Советов" обыграли "Динамо" и вышли в полуфинал Кубка России.

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов.

ФИФА может внедрить систему автоматического определения офсайда на ЧМ-2022.

Бильбао может выбыть из числа городов, принимающих игры Евро-2020.

Дортмундская "Боруссия" нацелилась на нападающего "Спартака".

Два основных игрока "Баварии" пропустят ответный матч с ПСЖ.

"Реал" может предложить Эрлингу Холанду контракт на 6 лет с огромной зарплатой.

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