Бывшие испанские арбитры разошлись во мнении об эпизоде с падением Брейтуэйта в штрафной "Реала"

Теги барселонареал мадридмартин брейтуэйтферлан менди

Бывшие испанские арбитры разошлись во мнении об эпизоде с падением Брейтуэйта в штрафной "Реала"Фото: CaughtOffside

Экс-арбитры Ла Лиги высказались об эпизоде с падением нападающего "Барселоны" Мартина Брейтуэйта после контакта с защитником "Реала" Ферланом Менди.

По мнению Итурральде Гонсалеса, арбитр должен был назначить пенальти: "Пенальти. Футболиста выводят из равновесия, когда он бежит. В этом эпизоде его выводят из равновесия, он движется в одном направлении, а его хватают за руку".

Однако Андухар Оливер считает, что повода для назначения пенальти не было.

Напомним, что "Эль Класико" обслуживал Хесус Хиль Мансано. Матч завершился победой "Реала" со счетом 2:1.

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