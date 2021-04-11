"Ждешь, чтобы пожаловаться судье?": Модрич и Пике пообщались после "Эль Класико"
Фото: Sports Finding
Защитник "Барселоны" Жерар Пике и хавбек "Реала" Лука Модрич поговорили после окончания "Эль Класико".
Хорват сказал: "Ждeшь, чтобы пожаловаться судье?" На что Пике ответил: "Мужик, он всего четыре минуты добавил". "Сколько ты хотел?" - парировал Модрич.
Luka en plan jefe absoluto.— mr. mØnk (@soccermemoriess) April 10, 2021
Modric a Piqué: “Estás esperando para rajar ahora, eh”
GP: “Hombre, cuatro minutos”
Modric: ¿cuántos quieres? (Y retira la mano).
De 10, como el número que lleva. pic.twitter.com/YpEo2wfFQ7
Напомним, что матч завершился победой "Реала" со счетом 2:1. "Сливочные" вырвались на первое место в Ла Лиге.
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