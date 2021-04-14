Госдума поддержит "Ахмат", попавший под санкции США

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин высказался о ситуации с "Ахматом", который попал под санкции США.

"Это необоснованное решение - наложить санкции на профессиональный спортивный клуб. Нам важно выработать конкретные способы и меры поддержки, поскольку "Ахмат" может быть не последней спортивной организацией, попавшей по вине США в трудное финансовое положение", - приводит слова Пайкина ТАСС.

Известно, что комитет Госдумы готов оказать налоговую и финансовую поддержку "Ахмата".

После 25 туров "Ахмат" идет в РПЛ на 11-й позиции.

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