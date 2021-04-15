РФС определился с наказанием для "Уфы" за нецензурный твит
Фото: РИА Новости / Александр Вильф
РФС принял решение наказать "Уфу" на 250 тысяч рублей.
Как говорится в заявлении РФС, "Уфа" нарушила ст. ст. 101, 15 Регламента РФС по этике.
Отметим, что клуб был наказан за нецензурный твит в адрес арбитра после поражения от "Ахмата". После в твиттере клуба появился пост: "Ку-ку ***. Если это не пенальти, то, что это?" Позже клуб заявил, что это было ошибка Т9.
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