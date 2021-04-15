Бутсы Месси, в которых он побил рекорд Пеле, выставят на аукцион

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Бутсы капитана "Барселоны" Лионеля Месси, в которых он побил рекорд Пеле по голам за один клуб, будут выставлены на аукцион.

Изначально бутсы были переданы в Национальный музей искусств Каталонии. Однако после консультаций с футболистом и adidas музей решил продать бутсы на благотворительном аукционе, а вырученные средства будут направлены на помощь детской больнице в Барселоне.

Месси забил рекордный гол в ворота "Вальядолида" в бутсах модели Nemeziz. На каждой из них есть подпись аргентинца, а также имена его супруги Антонеллы и даты рождения троих его детей.

"Я был безумно счастлив, когда мне удалось забить 644-й гол за "Барселону", однако самое важное - возможность помочь детям, которые ведут борьбу за свое здоровье. Я надеюсь, что апрельский аукцион поможет повысить осведомленность людей о проблеме. Благодарен всем, кто поддерживает это начинание. Помощь детям очень важна для меня", - заявил Месси.

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