Бутсы Месси, в которых он побил рекорд Пеле, выставят на аукцион

Теги барселоналионель месси

Бутсы Месси, в которых он побил рекорд Пеле, выставят на аукционФото: AP

Бутсы капитана "Барселоны" Лионеля Месси, в которых он побил рекорд Пеле  по голам за один клуб, будут выставлены на аукцион.

Изначально бутсы были переданы в Национальный музей искусств Каталонии. Однако после консультаций с футболистом и adidas музей решил продать бутсы на благотворительном аукционе, а вырученные средства будут направлены на помощь детской больнице в Барселоне.

Месси забил рекордный гол в ворота "Вальядолида" в бутсах модели Nemeziz. На каждой из них есть подпись аргентинца, а также имена его супруги Антонеллы и даты рождения троих его детей.

"Я был безумно счастлив, когда мне удалось забить 644-й гол за "Барселону", однако самое важное - возможность помочь детям, которые ведут борьбу за свое здоровье. Я надеюсь, что апрельский аукцион поможет повысить осведомленность людей о проблеме. Благодарен всем, кто поддерживает это начинание. Помощь детям очень важна для меня", - заявил Месси.

Читайте также: Месси помог закупить китайскую вакцину для футболистов в Южной Америке. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Геннадий Орлов считает, что Ларссон летом покинет "Спартак"

Геннадий Орлов считает, что Ларссон летом покинет "Спартак"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов