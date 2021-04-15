Бутсы Месси, в которых он побил рекорд Пеле, выставят на аукцион
Фото: AP
Бутсы капитана "Барселоны" Лионеля Месси, в которых он побил рекорд Пеле по голам за один клуб, будут выставлены на аукцион.
Изначально бутсы были переданы в Национальный музей искусств Каталонии. Однако после консультаций с футболистом и adidas музей решил продать бутсы на благотворительном аукционе, а вырученные средства будут направлены на помощь детской больнице в Барселоне.
Месси забил рекордный гол в ворота "Вальядолида" в бутсах модели Nemeziz. На каждой из них есть подпись аргентинца, а также имена его супруги Антонеллы и даты рождения троих его детей.
"Я был безумно счастлив, когда мне удалось забить 644-й гол за "Барселону", однако самое важное - возможность помочь детям, которые ведут борьбу за свое здоровье. Я надеюсь, что апрельский аукцион поможет повысить осведомленность людей о проблеме. Благодарен всем, кто поддерживает это начинание. Помощь детям очень важна для меня", - заявил Месси.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14