Экс-арбитр Федотов высказался об отстранении судьи Лапочкина

Фото: Александр Федоров, "СЭ"

Экс-арбитр Игорь Федотов отреагировал на отстранение судьи Сергея Лапочкина от футбольной деятельности.

Отметим, что УЕФА отстранил арбитра, так как он не сообщил о попытке влияния на результат.

"Лапочкин приплыл. Полагаю, в будущем могут взяться и за других арбитров - в Европе есть еще наши арбитры, которые также часто назначают 11-метровые в европейских матчах, и это не просто так. Не зря Лапочкина проверяли на полиграфе после игры между "Спартаком" и "Локомотивом". Однако кто за ним стоит, что его отмазали? Поставить такой пенальти в ворота "Спартака" нужно было умудриться.

В России он тогда получил поддержку. Однако на самом деле всё идёт ещё со времён руководства Егорова: он тогда, не отсудив ни одного столичного дерби, получил звание лучшего судьи. Лапочкин - его человек. Не было ли там мутных схем? Так что я вообще не удивлён, что его отстранили. Он раньше предлагал некоторым арбитрам заплатить СМИ, чтобы те их обеляли", - приводит слова Федотова "Чемпионат".

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