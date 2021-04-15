Российский тренер заявил о готовности застрелить судью
Наставник футбольной команды Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) Виктор Зубченко сравнил арбитра с Адольфом Гитлером и Наполеоном.
Зубченко гневно высказался об арбитре, который судил игру против команды Калмыцкого государственного университета из города Элиста.
"Чтоб вы понимали, насколько я ненавижу этого арбитра: если взять двух самых ненавистных людей, которые у меня есть на этой планете - Гитлера и Наполеона, и поставить между ними арбитра, и дать мне две пули, я бы все две пули всадил в судью", - заявил тренер.
Отметим, что команда РИНХ одержала победу со счетом 2:1.
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