Российский тренер заявил о готовности застрелить судью

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Наставник футбольной команды Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) Виктор Зубченко сравнил арбитра с Адольфом Гитлером и Наполеоном.

Зубченко гневно высказался об арбитре, который судил игру против команды Калмыцкого государственного университета из города Элиста.

"Чтоб вы понимали, насколько я ненавижу этого арбитра: если взять двух самых ненавистных людей, которые у меня есть на этой планете - Гитлера и Наполеона, и поставить между ними арбитра, и дать мне две пули, я бы все две пули всадил в судью", - заявил тренер.

Отметим, что команда РИНХ одержала победу со счетом 2:1.

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