"Шахтер" досрочно разорвет контракт с Тайсоном
Фото: Tiro de Canto
Вингер "Шахтера" Тайсон близок к уходу из клуба.
Как сообщает UOL Esporte, клуб и игрок согласовали досрочное расторжение соглашения, которое действует до июня текущего года.
Отмечается, что 33-летний бразилец продолжит карьеру в "Интернасьонале".
Тайсон выступал за "Шахтер" с 2013 года. За это время он провел 299 игр, забил 55 голов и отдал 78 результативных передач.
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|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13