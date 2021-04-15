"Шахтер" досрочно разорвет контракт с Тайсоном

Фото: Tiro de Canto

Вингер "Шахтера" Тайсон близок к уходу из клуба.

Как сообщает UOL Esporte, клуб и игрок согласовали досрочное расторжение соглашения, которое действует до июня текущего года.

Отмечается, что 33-летний бразилец продолжит карьеру в "Интернасьонале".

Тайсон выступал за "Шахтер" с 2013 года. За это время он провел 299 игр, забил 55 голов и отдал 78 результативных передач.

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