"Эвертон" и "Тоттенхэм" расписали результативную ничью

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"Эвертон" и "Тоттенхэм" расписали результативную ничьюФото: twitter.com/everton

В рамках 32-го тура АПЛ "Эвертон" сыграл вничью с "Тоттенхэмом".

Турнирное положение команд осталось неизменным. "Тоттенхэм" по-прежнему седьмой, "Эвертон" - восьмой.

"Эвертон" - "Тоттенхэм" 2:2

Голы: Кейн, 27 - 0:1, Сигурдссон (пен), 31 - 1:1, Сигурдссон, 62 - 2:1, Кейн, 68 - 2:2

"Эвертон": Пикфорд, Холгейт, Динь, Годфри, Кин, Аллан, Хамес, Ивоби (Коулмэн, 61), Сигурдссон, Дэвис (Кинг, 84), Ришарлисон.

"Тоттенхэм": Льорис, Орье, Регилон (Лукас Моура, 64), Родон, Дайер, Ндомбеле (Ламела, 64), Сиссоко, Сон Хын Мин, Хейбьерг, Алдервейрелд, Кейн (Алли, 90).

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