"Эвертон" и "Тоттенхэм" расписали результативную ничью
Фото: twitter.com/everton
В рамках 32-го тура АПЛ "Эвертон" сыграл вничью с "Тоттенхэмом".
Турнирное положение команд осталось неизменным. "Тоттенхэм" по-прежнему седьмой, "Эвертон" - восьмой.
"Эвертон" - "Тоттенхэм" 2:2
Голы: Кейн, 27 - 0:1, Сигурдссон (пен), 31 - 1:1, Сигурдссон, 62 - 2:1, Кейн, 68 - 2:2
"Эвертон": Пикфорд, Холгейт, Динь, Годфри, Кин, Аллан, Хамес, Ивоби (Коулмэн, 61), Сигурдссон, Дэвис (Кинг, 84), Ришарлисон.
"Тоттенхэм": Льорис, Орье, Регилон (Лукас Моура, 64), Родон, Дайер, Ндомбеле (Ламела, 64), Сиссоко, Сон Хын Мин, Хейбьерг, Алдервейрелд, Кейн (Алли, 90).
Читайте также: Мнение: стоит ли "Реалу" возвращать Криштиану Роналду? | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Лента новостей
-
Яя Туре извинился перед Гвардиолой
-
Тренер "Атлетика" высказался о предстоящем финале кубка против "Барселоны"
-
Кейн вышел на 7-е место в списке лучших бомбардиров АПЛ
-
Флик жалуется на сон после вылета "Баварии" из Лиги Чемпионов
-
На Варана появился новый претендент из АПЛ
-
"Лилль" вырвал ничью в матче с "Монпелье"
-
"Эвертон" и "Тоттенхэм" расписали результативную ничью
-
"Рубин" нацелился на игрока сборной Греции
-
"РБ Лейпциг" потерял очки в матче с "Хоффенхаймом"
-
Агент Жемалетдинова рассказал о переговорах с "Локомотивом" о новом контракте
-
"Сочи" может потерять двух своих лидеров
-
1
Куман: "Месси покажет максимум, чтобы выиграть кубок"
-
Азар почти готов вернуться на поле
-
"Локомотив" намерен оспорить решение КДК РФС
-
В "Спартаке" пошутили над слухами, что клуб интересуется Фонсекой и Виторией
-
"Арсенал" хочет перехватить трансферную цель "Реала"
-
Клубы АПЛ нацелились на Беллингема
-
Джеррард получил удовольствие от победы "Арсенала" над "Славией"
-
СМИ узнали детали нового контракта Неймара с ПСЖ
-
"Шахтер" подтвердил досрочное расторжение контракта с Тайсоном
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18