"Лилль" вырвал ничью в матче с "Монпелье"
Фото: twitter.com/losclive
В 33-м туре французской Лиги 1 "Лилль" сыграл вничью с "Монпелье".
"Лилль" продолжает лидировать в чемпионате, опережая ПСЖ на 4 очка. У парижан есть игра в запасе.
"Лилль" - "Монпелье" 1:1
Голы: Делор, 21 - 0:1, Луис Араужо, 85 - 1:1
"Лилль": Меньян, Фонте, Ботман, Челик, Рейнилду (Брадарич, 86), Сумаре, Андре (Шека, 68), Иконе (Языджи, 77), Бамба (Луис Араужо, 77), Йылмаз, Веа (Дэвид, 68).
"Монпелье": Омлин, Ристич, Педру Мендеш (Илтон, 53), Конгре, Самбия, Ферри, Молле, Саванье (Ле Таллек, 87), Делор (Шкулетич, 87), Лаборд (Суке, 77), Мавидиди.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13