"Лилль" вырвал ничью в матче с "Монпелье"

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В 33-м туре французской Лиги 1 "Лилль" сыграл вничью с "Монпелье".

"Лилль" продолжает лидировать в чемпионате, опережая ПСЖ на 4 очка. У парижан есть игра в запасе.

"Лилль" - "Монпелье" 1:1

Голы: Делор, 21 - 0:1, Луис Араужо, 85 - 1:1

"Лилль": Меньян, Фонте, Ботман, Челик, Рейнилду (Брадарич, 86), Сумаре, Андре (Шека, 68), Иконе (Языджи, 77), Бамба (Луис Араужо, 77), Йылмаз, Веа (Дэвид, 68).

"Монпелье": Омлин, Ристич, Педру Мендеш (Илтон, 53), Конгре, Самбия, Ферри, Молле, Саванье (Ле Таллек, 87), Делор (Шкулетич, 87), Лаборд (Суке, 77), Мавидиди.

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