Куман выиграл первый трофей с "Барселоной" в качестве тренера

Фото: ФК "Барселона"

"Барселона" стала обладателем Кубка Испании, разгромив в финале "Атлетик" (4:0).

Таким образом, Рональд Куман завоевал свой первый трофей в качестве тренера каталонского клуба. Напомним, что он возглавил "Барсу" летом 2020 года.

Стоит отметить, что в качестве футболиста Куман выиграл в составе "Барсы" 10 трофеев.

"Барселона" продолжает также бороться за победу в Ла Лиге. За 8 туров до конца каталонцы занимают третье место и отстают от лидирующего "Атлетико" на два очка.

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