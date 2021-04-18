Карпин может вернуться в "Спартак"
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Шорт-лист "Спартака" пополнился еще одним кандидатом на пост тренера.
Как сообщает "Матч ТВ", московский клуб рассматривает вариант с возвращением Валерия Карпина, ныне возглавляющего "Ростов".
Напомним, что Карпин тренировал "Спартак" с 2009 по 2014 год. Под его руководством клуб дважды становился серебряным призером РПЛ.
Нынешний тренер "Спартака" Доменико Тедеско должен покинуть клуб по окончании сезона.
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