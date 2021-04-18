"Реал" возобновил интерес к Стерлингу

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Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг снова попал в шорт-лист "Реала".

По сведениям Goal.com, "Реал" рассматривает вариант с подписанием 26-летнего игрока, который потерял твердое место в основе "горожан".

Отмечается, что мадридский клуб готов пообещать Стерлингу место в основном составе. При этом "Сити" не собирается продавать футболиста.

Трансферная стоимость Стерлинга оценивается в 100 миллионов евро. В этом сезоне на его счету 13 голов и 9 ассистов в 42 играх.

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