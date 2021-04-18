Куман: "Такой счет ненормален, но победа в Кубке заслуженная"

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Куман: "Такой счет ненормален, но победа в Кубке заслуженная"Фото: Bleacher Report

Наставник "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал победу в финале Кубка Испании над "Атлетиком" (4:0).

"Такой счет ненормален, но победа в Кубке заслуженная. Гола пришлось ждать долго, однако моменты мы создавали. Мы уверенно владели мячом и после 1:0 довели игру до победы, действуя великолепно во всех аспектах.

Де Йонг и Месси - потрясающие футболисты. Лео на протяжении многих лет доказывает, что он лучший футболист мира. Он снова эффективен. Но также необходимо обратить внимание на Френки и остальную команду. Все сыграли на высочайшем уровне и заслужили трофей.

Я надеюсь, что это не последний матч Месси в Кубке Испании в составе нашей команды. Мы хотим, чтобы он остался с нами", - приводит слова Кумана Marca.

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