Стало известно, во сколько обойдется "Локомотиву" увольнение Николича

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Наставник "Локомотива" Марко Николич может покинуть клуб по окончании сезона.

Как сообщает "Рейтинг Букмекеров", в контракте сербского тренера есть пункт, согласно которому он может покинуть клуб, выплатив 400 тысяч евро. Если "Локомотив" захочет уволить тренера, то они вынуждены будут заплатить такую же сумму.

Ранее сообщалось, что Николич зарабатывает в "Локомотиве" 750 тысяч евро в год.

После 26 туров "Локомотив" идет в РПЛ на втором месте, отставая от "Зенита" на 6 очков.

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