Тренер "Атлетика" Марселино прокомментировал поражение от "Барселоны" в финале Кубка Испании

Теги барселонаатлетик бильбаомарселино гарсия тораль

Тренер "Атлетика" Марселино прокомментировал поражение от "Барселоны" в финале Кубка ИспанииФото: Reuters

Наставник "Атлетика" Марселино Гарсия Тораль подвел итоги финала Кубка Испании против "Барселоны" (0:4).

"Мы ни разу не пропускали четыре гола за 13 минут с тех пор, как я стал тренером команды. "Барса" может забить тебе гол, но не четыре за такой отрезок.

И если они это сделали, то стоит признать, что вы хуже. "Барса" победила, так как была явно лучше, мы не сыграли на должном уровне", - приводит слова Марселино Marca.

Напомним, что ранее "Атлетик" уступил "Реал Сосьедаду" в финале Кубка Испании прошлого сезона.

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