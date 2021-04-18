"Фиорентина" отказалась общаться с прессой после поражения от "Сассуоло"

Теги фиорентинасассуоло

"Фиорентина" отказалась общаться с прессой после поражения от "Сассуоло"Фото: ФК "Фиорентина"

"Фиорентина" через официальный сайт сообщила, что не будет общаться с прессой после поражения от "Сассуоло" (1:3).

Отметим, что "фиалки" выиграли один матч из последних восьми и находятся в пяти очках от зоны вылета.

Россиянин Александр Кокорин не играл из-за повреждения. Его сроки восстановления пока неизвестны.

Напомним, что Кокорин не появлялся на поле с 3 марта.

Читайте также: Гаттузо согласовал условия контракта с "Фиорентиной". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Куман взял первый трофей с "Барсой": Месси снова без бороды, а "блаугранас" снова фавориты на чемпионство в Ла Лиге

Куман взял первый трофей с "Барсой": Месси снова без бороды, а "блаугранас" снова фавориты на чемпионство в Ла Лиге

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов