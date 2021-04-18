"Фиорентина" отказалась общаться с прессой после поражения от "Сассуоло"
Фото: ФК "Фиорентина"
"Фиорентина" через официальный сайт сообщила, что не будет общаться с прессой после поражения от "Сассуоло" (1:3).
Отметим, что "фиалки" выиграли один матч из последних восьми и находятся в пяти очках от зоны вылета.
Россиянин Александр Кокорин не играл из-за повреждения. Его сроки восстановления пока неизвестны.
Напомним, что Кокорин не появлялся на поле с 3 марта.
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