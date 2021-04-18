Агент Мухина высказался о будущем игрока в "Локомотиве"

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Вадим Шпинев, агент хавбека "Локомотива" Максима Мухина, поделился информацией о будущем игрока.

"У нас нет конфликта с клубом. "Локомотив" - любимый клуб. Почему не продлевается контракт с Мухиным? Пока без комментариев. Думаю, время скоро придет, и мы поговорим обстоятельно.

У нас есть предложения от других клубов. Мы их рассматриваем, доводим до футболиста и анализируем. Сколько денег мы хотим? Много.

На данный момент "Локомотив" - приоритетный вариант. А что будет дальше - чуть-чуть нужно подождать", - приводит слова агента "Рейтинг Букмекеров".

В этом сезоне Мухин провел за "Локомотив" 11 матчей, однако результативными действиями не отличился.

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