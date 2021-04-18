Куман стал седьмым, кто выиграл Кубок Испании и как тренер, и как футболист "Барселоны"

Теги барселонарональд куманстатистика

Куман стал седьмым, кто выиграл Кубок Испании и как тренер, и как футболист "Барселоны"Фото: twitter.com

"Барселона" завоевала Кубок Испании, обыграв в финале "Атлетик" (4:0).

Как сообщает Gracenote Sports, наставник "Барсы" Рональд Куман стал седьмым человеком, который выигрывал Кубок Испании и как тренер, и как футболист каталонцев.

Ранее это делали Эрнесто Вальверде, Луис Энрике, Хосеп Гвардиола, Йохан Кройфф, Доменек Балманья и Рома Форнс.

Напомним, что это первый трофей Кумана в качестве тренера "Барсы".

Читайте также: "Барселона" уничтожила "Атлетик" в финале Кубка Испании. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Куман взял первый трофей с "Барсой": Месси снова без бороды, а "блаугранас" снова фавориты на чемпионство в Ла Лиге

Куман взял первый трофей с "Барсой": Месси снова без бороды, а "блаугранас" снова фавориты на чемпионство в Ла Лиге

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов