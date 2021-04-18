Куман стал седьмым, кто выиграл Кубок Испании и как тренер, и как футболист "Барселоны"

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"Барселона" завоевала Кубок Испании, обыграв в финале "Атлетик" (4:0).

Как сообщает Gracenote Sports, наставник "Барсы" Рональд Куман стал седьмым человеком, который выигрывал Кубок Испании и как тренер, и как футболист каталонцев.

Ранее это делали Эрнесто Вальверде, Луис Энрике, Хосеп Гвардиола, Йохан Кройфф, Доменек Балманья и Рома Форнс.

Напомним, что это первый трофей Кумана в качестве тренера "Барсы".

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