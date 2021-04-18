"Рома" проиграла "Торино", "Лацио" одолел "Беневенто" в матче с 8 голами
Фото: twitter.com/officialsslazio
В рамках 31-го тура итальянской Серии А "Лацио" обыграл "Беневенто", а "Рома" уступила "Торино".
"Лацио" - "Беневенто" 5:3
Голы: Депаоли (аг), 10 - 1:0, Иммобиле, 20 - 2:0, Корреа (пен), 37 - 3:0, Сау, 45 - 3:1, Монтипо (аг), 48 - 4:1, Виола (пен), 63 - 4:2, Глик, 85 - 4:3, Иммобиле, 90 - 5:3
"Лацио": Рейна, Лаццари, Раду, Ачерби, Марушич, Луис Альберто (Акпа-Акпро, 70; Худт, 88), Лейва (Пароло, 56), Милинкович-Савич, Фарес (Лулич, 57), Корреа (Мурики, 70), Иммобиле.
"Беневенто": Монтипо, Летициа (Кальдирола, 57), Барба, Глик, Депаоли, Скьяттарелла (Виола, 57), Ионицэ (Яго Фальке, 78), Импрота, Инсинье, Сау (Дабо, 46), Гайч (Лападула, 57).
"Торино" - "Рома" 3:1
Голы: Майораль, 3 - 0:1, Санабрия, 57 - 1:1, Дзадза, 71 - 2:1, Ринкон, 90 - 3:1
"Торино": Милинкович-Савич, Ансальди, Иццо, Нкулу, Войвода (Синго, 63), Лукич (Ринкон, 71), Мандрагора, Верди (Базелли, 82), Бремер, Санабрия (Дзадза, 71), Белотти.
"Рома": Миранте, Бруно Перес, Фасио, Рожер, Рейнолдс (Карсдорп, 75), Верету (Диавара, 65), Кристанте, Карлес Перес, Вильяр (Пасторе, 82), Педро (Мхитарян, 46), Майораль (Джеко, 75).
Удаление: Диавара (85).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17