"Рома" проиграла "Торино", "Лацио" одолел "Беневенто" в матче с 8 голами

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"Рома" проиграла "Торино", "Лацио" одолел "Беневенто" в матче с 8 голамиФото: twitter.com/officialsslazio

В рамках 31-го тура итальянской Серии А "Лацио" обыграл "Беневенто", а "Рома" уступила "Торино".

"Лацио" - "Беневенто" 5:3

Голы: Депаоли (аг), 10 - 1:0, Иммобиле, 20 - 2:0, Корреа (пен), 37 - 3:0, Сау, 45 - 3:1, Монтипо (аг), 48 - 4:1, Виола (пен), 63 - 4:2, Глик, 85 - 4:3, Иммобиле, 90 - 5:3

"Лацио": Рейна, Лаццари, Раду, Ачерби, Марушич, Луис Альберто (Акпа-Акпро, 70; Худт, 88), Лейва (Пароло, 56), Милинкович-Савич, Фарес (Лулич, 57), Корреа (Мурики, 70), Иммобиле.

"Беневенто": Монтипо, Летициа (Кальдирола, 57), Барба, Глик, Депаоли, Скьяттарелла (Виола, 57), Ионицэ (Яго Фальке, 78), Импрота, Инсинье, Сау (Дабо, 46), Гайч (Лападула, 57).


"Торино" - "Рома" 3:1

Голы: Майораль, 3 - 0:1, Санабрия, 57 - 1:1, Дзадза, 71 - 2:1, Ринкон, 90 - 3:1

"Торино": Милинкович-Савич, Ансальди, Иццо, Нкулу, Войвода (Синго, 63), Лукич (Ринкон, 71), Мандрагора, Верди (Базелли, 82), Бремер, Санабрия (Дзадза, 71), Белотти.

"Рома": Миранте, Бруно Перес, Фасио, Рожер, Рейнолдс (Карсдорп, 75), Верету (Диавара, 65), Кристанте, Карлес Перес, Вильяр (Пасторе, 82), Педро (Мхитарян, 46), Майораль (Джеко, 75).

Удаление: Диавара (85).

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