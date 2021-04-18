Оргкомитет Евро-2020 отреагировал на информацию о проведении дополнительных матчей в Санкт-Петербурге

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Президент оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин высказался о возможном проведении дополнительных игр турнира в городе.

"У меня пока нет информации по этому поводу. Будет заседание исполкома, на котором, возможно, какие-то решения будут приняты. Достоверной информации о существовании каких-то решений нет. На заседании исполкома, вероятно, какая-то ясность появится, однако такого вопроса в повестке нет. Поэтому не могу ничего гарантировать", - приводит слова Сорокина "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что Дублин может лишиться статуса города-хозяина турнира. Таким образом, УЕФА нужно будет распределить три игры групповой стадии и один матч 1/8 финала по другим городам.

Напомним, что Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.

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