"Аякс" стал 20-кратным обладателем Кубка Нидерландов

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"Аякс" стал 20-кратным обладателем Кубка НидерландовФото: twitter.com/afcajax

В финальном матче Кубка Нидерландов "Аякс" одержал победу над "Витессом".

Таким образом, "Аякс" стал 20-кратным обладателем кубка.

"Аякс" - "Витесс" 2:1

Голы: Гравенберх, 23 - 1:0, Опенда, 30 - 1:1, Нерес, 90 - 2:1

Удаление: Расмуссен (86).

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