УЕФА снова раскритиковал идею создания Суперлиги

Теги уефа

УЕФА снова раскритиковал идею создания СуперлигиФото: AFP

В УЕФА отреагировали на информацию о скором создании европейской Суперлиги.

"УЕФА, Английская футбольная ассоциация и Премьер-лига, Королевская испанская футбольная федерация и Ла Лига, Федерация футбола Италии и Серия А узнали, что некоторые английские, испанские и итальянские клубы планируют объявить о создании так называемой Суперлиги.

Если это произойдет, то хотим подчеркнуть, что мы - УЕФА и все вышеназванные европейские федерации и лиги, а также ФИФА и другие члены - будем едины в намерении остановить этот циничный проект; проект, основанный на корыстных интересах нескольких клубов во времена, когда обществу требуется единство как никогда ранее.

Мы рассмотрим все меры, которые нам доступны на всех уровнях, юридических и спортивных, чтобы помешать этому. Футбол основан на открытых соревнованиях и спортивных заслугах. Он не может существовать по-другому.

Клубам будет запрещено участвовать в любых внутренних, европейских чемпионатах, а также на мировой арене. Их футболисты не смогут представлять национальные сборные.

Мы благодарим те клубы в других странах, особенно во Франции и Германии, которые отказались участвовать в этом. Мы призываем всех любителей футбола, фанатов и политиков присоединиться к борьбе против этого проекта, если он будет объявлен. Этот настойчивый личный интерес нескольких клубов зашел слишком далеко. Достаточно значит достаточно", - говорится в заявлении УЕФА.

Читайте также: СМИ: "О создании Суперлиги могут объявить в ближайшее время". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Названы клубы, согласившиеся на участие в Суперлиге

Названы клубы, согласившиеся на участие в Суперлиге

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов