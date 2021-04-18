УЕФА снова раскритиковал идею создания Суперлиги

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В УЕФА отреагировали на информацию о скором создании европейской Суперлиги.

"УЕФА, Английская футбольная ассоциация и Премьер-лига, Королевская испанская футбольная федерация и Ла Лига, Федерация футбола Италии и Серия А узнали, что некоторые английские, испанские и итальянские клубы планируют объявить о создании так называемой Суперлиги.

Если это произойдет, то хотим подчеркнуть, что мы - УЕФА и все вышеназванные европейские федерации и лиги, а также ФИФА и другие члены - будем едины в намерении остановить этот циничный проект; проект, основанный на корыстных интересах нескольких клубов во времена, когда обществу требуется единство как никогда ранее.

Мы рассмотрим все меры, которые нам доступны на всех уровнях, юридических и спортивных, чтобы помешать этому. Футбол основан на открытых соревнованиях и спортивных заслугах. Он не может существовать по-другому.

Клубам будет запрещено участвовать в любых внутренних, европейских чемпионатах, а также на мировой арене. Их футболисты не смогут представлять национальные сборные.

Мы благодарим те клубы в других странах, особенно во Франции и Германии, которые отказались участвовать в этом. Мы призываем всех любителей футбола, фанатов и политиков присоединиться к борьбе против этого проекта, если он будет объявлен. Этот настойчивый личный интерес нескольких клубов зашел слишком далеко. Достаточно значит достаточно", - говорится в заявлении УЕФА.

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