Невилл призвал снять очки с клубов АПЛ, согласившихся играть в Суперлиге

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Невилл призвал снять очки с клубов АПЛ, согласившихся играть в СуперлигеФото: Sky Sports

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл резко высказался о европейской Суперлиге.

"Я не против модернизации футбольных турниров. У нас есть АПЛ, есть Лига Чемпионов. Но выдвигать подобные предложения в разгар пандемии коронавируса, в разгар экономического кризиса, - это просто позор.

"Манчестер Юнайтед" и остальные представители "большой шестерки", подписавшиеся под этим проектом, поставили себя против остальных клубов АПЛ и должны стыдиться своего поступка. Необходимо наказать все шесть клубов, снять с них очки", - приводит слова Невилла Sky Sports.   

Ранее сообщалось, что принять участие в новом турнире хотят "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Челси".

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