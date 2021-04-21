Малком объяснил свой уход из "Барселоны"

Фото "Чемпионат" / Дмитрий Голубович

Вингер "Зенита" Малком рассказал о своем уходе из "Барселоны".

"Я бы не уходил из "Барсы" просто ради того, чтобы уйти. Я принял такое решение, так как в "Зените" я бы продолжил играть в Лиге Чемпионов. А еще у нас есть семья, да? Я забочусь о своей семье и здесь, и в Бразилии. С финансовой точки зрения это было хорошее решение для обеих сторон.

Я покинул "Барсу", чтобы играть. Там я получал очень мало игрового времени. Я принял трудное решение. Многие не уходили из "Барсы", а предпочитали остаться и сидеть на лавке, потому что это "Барселона". Я решил играть. "Зенит" - это большой российский клуб, который каждый год выступает в Лиге Чемпионов. Эта команда побеждает, мы близки к тому, чтобы взять третье чемпионство кряду, а для меня он станет вторым.

На самом деле, после моего перехода все идет хорошо. Мы трижды стали чемпионами, и я очень счастлив здесь. Я смог перевезти сюда свою семью, ведь во времена коронавируса все трудно. Я перевез их, чтобы они могли быть рядом", - приводит слова Малкома Globo Esporte.

Малком провел в составе "Зенита" 37 игр, забил 5 голов и отдал 3 ассиста.

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