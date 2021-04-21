"Тоттенхэм" вырвал победу над "Саутгемптоном" в первом матче после увольнения Моуринью
Фото: twitter.com/spursofficial
В перенесенном матче 29-го тура "Тоттенхэм" добыл победу над "Саутгемптоном".
Благодаря победе "шпоры" поднялись на 6-е место. От зоны еврокубков их отделяет 2 очка.
"Тоттенхэм" - "Саутгемптон" 2:1
Голы: Ингз, 30 - 0:1, Бэйл, 60 - 1:1, Сон Хын Мин (пен), 90 - 2:1
"Тоттенхэм": Льорис, Регилон, Алдервейрелд, Орье, Дайер, Лукас Моура, Ндомбеле (Уинкс, 73), Сон Хын Мин, Ло Чельсо (Ламела, 79), Бэйл (Бергвейн, 83), Хейбьерг.
"Саутгемптон": Маккарти, Беднарек, Вестергор, Салису, Уокер-Питерс, Уорд-Проуз, Армстронг, Телла (Редмонд, 84), Уолкотт (Дженепо, 67), Адамс, Ингз (Диалло, 57).
Читайте также: "Челси" не смог обыграть "Брайтон". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Локомотив" разгромил ЦСКА и вышел в финал Кубка России
-
Месси будет вести переговоры с "Барселоной" после окончания сезона
-
"Крылья Советов" по пенальти обыграли "Ахмат" и вышли в финал Кубка России
-
Малком не исключил вариант выступления за сборную России
-
"Милан" выходит из Суперлиги. Названа причина
Лента новостей
-
Экс-игрок "Шальке" заплакал после вылета клуба из Бундеслиги
-
Президент ПСЖ сменил Аньелли на посту главы Ассоциации европейских клубов
-
"Севилья" на выезде одолела "Леванте", "Валенсия" Черышева проиграла "Осасуне"
-
"Тоттенхэм" вырвал победу над "Саутгемптоном" в первом матче после увольнения Моуринью
-
Определился соперник киевского "Динамо" по финалу Кубка Украины
-
ПСЖ разгромил "Анжер" в 1/4 финала Кубка Франции
-
УЕФА может применить санкции к 12 клубам-основателям Суперлиги
-
"Милан" проиграл "Сассуоло" в матче Серии А
-
"Локомотив" разгромил ЦСКА и вышел в финал Кубка России
-
Титов высказался о возможном возвращении Карреры в "Спартак"
-
Малком объяснил свой уход из "Барселоны"
-
"Химки" намерены продлить контракт с Глушаковым и выкупить двух футболистов
-
Хавбек "Реала" Вальверде заразился коронавирусом
-
Сергей Карасев отправится на Чемпионат Европы 2020
-
Месси будет вести переговоры с "Барселоной" после окончания сезона
-
"Локомотив" обжаловал решение КДК
-
Президент Ла Лиги Тебас: "Суперлига выставила себя на посмешище"
-
Онопко считает, что Гайчу не стоит возвращаться в ЦСКА
-
Аленичев назвал главную проблему "Спартака"
-
Суарес преступил к тренировкам в общей группе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18