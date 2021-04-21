"Тоттенхэм" вырвал победу над "Саутгемптоном" в первом матче после увольнения Моуринью

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"Тоттенхэм" вырвал победу над "Саутгемптоном" в первом матче после увольнения МоуриньюФото: twitter.com/spursofficial

В перенесенном матче 29-го тура "Тоттенхэм" добыл победу над "Саутгемптоном".

Благодаря победе "шпоры" поднялись на 6-е место. От зоны еврокубков их отделяет 2 очка.

"Тоттенхэм" - "Саутгемптон" 2:1

Голы: Ингз, 30 - 0:1, Бэйл, 60 - 1:1, Сон Хын Мин (пен), 90 - 2:1

"Тоттенхэм": Льорис, Регилон, Алдервейрелд, Орье, Дайер, Лукас Моура, Ндомбеле (Уинкс, 73), Сон Хын Мин, Ло Чельсо (Ламела, 79), Бэйл (Бергвейн, 83), Хейбьерг.

"Саутгемптон": Маккарти, Беднарек, Вестергор, Салису, Уокер-Питерс, Уорд-Проуз, Армстронг, Телла (Редмонд, 84), Уолкотт (Дженепо, 67), Адамс, Ингз (Диалло, 57).

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