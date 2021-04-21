Президент ПСЖ сменил Аньелли на посту главы Ассоциации европейских клубов

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Президент ПСЖ Нассер Ганим Аль-Хелаифи стал новым главой Ассоциации европейских клубов (ECA).

Ранее пост занимал президент "Ювентуса" Андреа Аньелли, который ушел из-за намерений туринского клуба вступить в Суперлигу.

Отметим, что Аль-Хелаифи также входит в совет директоров УЕФА. Ранее ПСЖ отказался от участия в Суперлиге.

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