Президент ПСЖ сменил Аньелли на посту главы Ассоциации европейских клубов

Теги псжнассер ганим аль-хелаифи

Президент ПСЖ сменил Аньелли на посту главы Ассоциации европейских клубов Фото: твиттер RouteOneFootball/Автор неизвестен

Президент ПСЖ Нассер Ганим Аль-Хелаифи стал новым главой Ассоциации европейских клубов (ECA).

Ранее пост занимал президент "Ювентуса" Андреа Аньелли, который ушел из-за намерений туринского клуба вступить в Суперлигу.

Отметим, что Аль-Хелаифи также входит в совет директоров УЕФА. Ранее ПСЖ отказался от участия в Суперлиге.

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